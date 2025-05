Атентатор-камикадзе взриви зам.-кмета на Ставропол, насочвал ракети към Мариупол (ВИДЕО)

В нощта срещу 29 май в руския град Ставропол при експлозия е загинал заместник-кметът на града Заур Гурциев, ветеран от войната в Украйна, известен с това, че е ръководел въздушно-десантната част от операцията по превземането на Мариупол през 2022 г. "В резултат на нощен инцидент на улица "Чехов" в Ставропол бе убит ветеранът от специалната военна операция (войната в Украйна - бел. ред.) и участник в предаването "Време на героите" Заур Александрович Гурциев", пише в съобщението в Telegram губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров.

При насочваните от него бомбардировки над града загинаха хиляди хора. Украинските правоохранителни органи класифицират въздушните удари срещу Мариупол като военно престъпление.

Според телеграм канала ВЧК-ОГПУ, близък до ФСБ, взривът е станал, когато той се срещнал с жителя на Краснодар, Никита Пенков, върху когото била закрепена бомбата - всъщност най-вероятно е била в чантата му. Според друг телеграм канал, "Осведомитель", Пенков е наел апартамент в сградата, където живеел Заур Гурциев, 15 дни преди инцидента. Според информациите той е бил наясно с бомбата и при срещата пред входа се приближил максимално да Гурциев. Според канала SOTAvision след експлозията Гурциев е бил жив още около 5 минути, през които се опитвал да изпълзи от мястото на взрива.

Според губернатора се разглежда и версията за "украинска следа" в "терористичния атентат".

Видео с последните мигове на Гурциев:

Career ends for Russian SVO “veteran” Zaur Gurtsiyev — a key figure in Russia’s air campaign over Mariupol and Avdiivka. Born in North Ossetia and trained in St. Petersburg, Gurtsiyev led deadly airstrikes that killed thousands of civilians in Mariupol, actions now investigated… pic.twitter.com/mcMQzUVIvv