Автомобил се вряза в резиденцията на британския премиер в Лондон (ВИДЕО)

Ден по-рано микробус се вряза през портите на Белия дом във Вашингтон. Шофьорът се оказа психично болен привърженик на неонацистите.

An unknown vehicle crashed into the gates of the British prime minister's residence on Downing Street in London.



A day earlier, a van crashed through the gates of the White House in Washington, DC. The driver turned out to be a mentally ill neo-Nazi supporter. pic.twitter.com/vkKFBwEoHn