Байдън съсипа живота ми: Американката, която го обвини в сексуално насилие, потърси спасение в Русия

"Сега Министерството на правосъдието (на САЩ - бел.ред.) я преследва и тя се премести в Русия, за да поиска политическо убежище", уточнява журналистът.

Според Рийд тя напуснала САЩ заради опасения за сигурността си, тъй като семейството й започнало да получава заплахи. "Семейството ми и аз бяхме заплашвани и не исках те да бъдат наранени", коментира Рийд в интервюто, отбелязвайки, че се чувства в безопасност в Русия.

"Ядосана съм. Искам Байдън да бъде подведен под отговорност. Той съсипа живота ми три пъти", заяви Рийд, допълвайки, че е готова да свидетелства в Конгреса на САЩ. Тя казва още, че е поискала от американските власти да разследват случая, но те са заплатили за клеветнически публикации в медиите.

Ep. 103 Former Senate aide Tara Reade credibly accused Joe Biden of sexual assault. Now the DOJ is after her and she’s moved to Russia seeking political asylum. We spoke to her in Moscow. pic.twitter.com/1C4hTc9c1T