Беларус официално си призна, че е свалила поне 1 дрон-камикадзе (ВИДЕО)

Беларус за пръв път официално призна, че се е наложило да сваля дронове-камикадзе на своя територия.

"През малките часове на нощта на 4-5 септември е регистрирано нарушение на въздушното пространство на Беларус, от безпилотни летателни апарати. Взето е решение за унищожаването му (бел. ред. - интересното е, че в две поредни изречения от официалното съобщение са ползвани множествено и единствено число). Своевременните действия на дежурните сили за ПВО са унищожили всички цели. Извършва се проверка", казаха в официално съобщение от беларуското министерство на отбраната: Огън в небето над Беларус: Изглежда е свален поне един руски дрон "Шахед" (ВИДЕО)

Официално Беларус не казва какъв/какви е/са сваленият/свалените дрон/дронове. Но в актуална сводка на украинските ВВС се посочва, че тази нощ Руската федерация е изстреляла 78 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, от които 60 са свалени, 15 са "изчезнали" от радарите най-вероятно заради електронно заглушване, 2 са се "върнали" в Русия, а 1 се е насочил към Беларус:

Colonel Sergey Frolov, the Chief of Staff and First Deputy Commander of the Belarusian Air Force and Air Defense Troops, reported that on the night of September 5, Belarus's state border was violated in its airspace, likely by drones. A decision was made to destroy the intruding… https://t.co/VotEwFr5Jk pic.twitter.com/TvB9vRYgZo