Беларуски е влакът, дерайлирал след взрив в Русия (ВИДЕО)

Беларуската железопътна компания обяви, че става дума за един от влаковете й, потеглил от беларуския град Гомел с дестинация Брянск, предаде Франс прес. Инцидентът стана в момент на опасения от саботажи и от атентати в Русия, пише БТА. По-късно стана ясно, че пожарът е потушен, но са нанесени огромни материални щети.

The fire seems to be extinguished. pic.twitter.com/RrvA7Gl0rx