Белгия дава назад и забавя доставката на F-16 за Украйна

Заради забавяне от страна на САЩ на доставката на поръчани от Белгия изтребители пето поколение F-35, Белгия забавя доставката на обещани на Украйна белгийски F-16. Изтребителите ще бъдат доставени най-вероятно не по-рано от края на 2025 година, твърди белгийският генщаб.

Всъщност, белгийският министър на отбраната постави под въпрос дали доставката за Украйна ще стане тази година или през следващата. Сред другите причини за това забавяне са пропуските в подготовката на украинските военни пилоти и липсата на резервни части, пише "Льо Соар". Белгия е обещала на Украйна 30 изтребителя F-16, защото подменя военните си ескадрили с по-модерните F-35.

Украйна вече има F-16 - официално не се знае колко, като те се превърнаха в елемент на украинската противовъздушна отбрана при масирани руски ракетни атаки. Изтребителите се използват за сваляне на руски крилати ракети.

В последно време Русия обстрелва Украйна предимно с дронове "Шахед" - тази седмица редовно бяха изстрелвани по 160 такива безпилотни летателни апарата всяка нощ, като в това число влизат и дронове-примамки, за да може украинската ПВО да бъде претоварена и да се намерят пролуки в нея: Зеленски: Дайте 150-160 F-16 и 25 Patriot и не ни трябват САЩ и ЕС (ВИДЕО)

The moment when a Shahed drone hit residential buildings in Bila Tserkva. The attack damaged 16 private houses and 20 apartments in three multi-story buildings. pic.twitter.com/LxmOlh5rJM