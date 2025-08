Падналият в Литва дрон, нахлул през Беларус, се оказа руски (ВИДЕО)

Дронът, който на 28 юли навлезе във въздушното пространство на Литва от територията на Беларус, беше открит на петия ден от издирването. Безпилотният летателен апарат бе намерен на тренировъчния полигон "Гайжунай" в района на град Йонава в петък, 1 август. Йонава е в централната част на прибалтийската страна, на около 90 км от столицата Вилнюс, над която дронът също прелетя. Информацията беше потвърдена от литовския министър на отбраната Довиле Шакалиене.

Още: Мистериозен дрон влезе в Литва от Беларус и прелетя над столицата Вилнюс (ВИДЕО)

"Потвърждаваме, че безпилотният летателен апарат е намерен. По-подробна информация ще бъде предоставена в близко бъдеще", заяви Шакалиене, цитирана от обществената телевизия LRT.

На мястото са пристигнали военни следователи и експерти по обезвреждане на бомби.

Първоначалните доклади сочат, че безпилотният летателен апарат прилича на руски вариант на иранския дрон "Шахед". Според данните, които са налични към момента, става въпрос за руски дрон „Гербер“, проектиран да заблуждава противовъздушната отбрана, добавя още LRT. Такъв дрон примамка нахлу в Литва от Беларус и на 10 юли, като тогава прати премиера на страната в убежище заради въздушната тревога.

