Борел е в Украйна, ще посети Донбас

„Първата ми визита през 2022 г. е в Луганск и в Киев. Във връзка със засилената военна мощ на Русия съм тук, за да покажа подкрепата на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и да подкрепя последователните усилия и реформи”, написа Борел в профила си в Туитър, след като пристигна през нощта в Харков.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU