Борел пристигна изненадващо в Одеса и отправи сигнал към Путин (ВИДЕО)

"Одеса е красив исторически град. Той трябва да бъде в заглавията на вестниците заради своята жизнена култура и дух“, написа Борел в Twitter, където обяви визитата си.

„Вместо това той влиза в новините като честа мишена на войната на Путин. ЕС подкрепя стабилизирането на обектите, засегнати от варварското унищожение на Русия“, добави топ дипломатът на блока.

Още: Зеленски: Ще отговорим на всеки удар на Русия срещу нашите градове и села (ВИДЕО)

„Измина една година от незаконното анексиране на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон от страна на Русия. Украйна има пълното право да се защити от руската агресия и да възвърне пълния контрол над територията си“, каза Борел.

Той добави, че ЕС ще подкрепя Украйна "толкова дълго, колкото е необходимо".

Още: Борел: Путин вярва, че демокрациите са слаби и че ще се уморим в битката срещу него

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture&spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW