Британският премиер ще бори фалшивите дипломи с повече чираци

Министър-председателят на Великобритания ще предрпиеме мерки срещу измамните дипломи и ще увеличи чиракуването. Целта му е да гарантира, че студентите ще получат възможно най-доброто.

"На твърде много студенти се продава университетско образование, което няма да им осигури прилична работа накрая", отчита още Сунак. ОЩЕ: Риши Сунак обяснява пред британския народ как ще бори инфлацията

Too many students are being sold a university education that won't get them a decent job at the end of it.



So I'm cracking down on rip-off degrees and boosting apprenticeships to ensure students get the best deal possible.



Widening access. Boosting jobs. Growing the economy.