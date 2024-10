Британското разузнаване: Русия се страхува от военни учения в Черно море

Русия изглежда се страхува от военни учения в Черно море. Това показва доклад на британското разузнаване за ситуацията в Украйна от 13 октомври 2024 г.

"По време на мащабното стратегическо учение ОКЕАН-24, проведено от руския флот, Русия вероятно е преувеличила броя на участващите кораби, като учението служи предимно за демонстрация на възможностите на флота на фона на продължаващата война", става ясно от доклада.

„OKEAN-24 вероятно беше опит за демонстриране на обхват и способности въпреки войната“, смятат от британското разузнаване. ОЩЕ: Русия атакува цивилен кораб с украинска пшеница: Зеленски показа СНИМКИ

Междувременно обаче руските медии твърдят, че в учението ще участват над 400 кораба, 120 самолета, 7000 превозни средства и 90 000 души персонал, провеждащи операции в Баренцово, Балтийско, Средиземно и Каспийско море, както и в Тихия и Северния ледовит океан, пише "Укринформ".

13 October 2024



