Брутална украинска подигравка с Путин: 11 години воюва уж да не пусне американците, на 12-тата им се продава (ВИДЕО)

"Логиката на тъпите руснаци просто е извън класациите - те 11 години се борят с нас, за да не допуснат американците (бел. ред. - използваната думичка е друга, нецензурна) до техните граници, за да не бъдат заплашени от територията на Украйна. И сега, на 12-та година този глупак (бел. ред. - Владимир Путин) казва, че може да даде на САЩ редкоземни ресурси на негова територия. Значи американците няма да ги пуснем до границите, а ще ги пуснем в къщите си?". Тази констатация се появи в известния украински военен телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Констатацията е заради снощното изненадващо изявление на Путин, че Русия има повече редкоземни природни богатства от Украйна и е готова да ги предложи на "заинтересовани партньори" - руският диктатор директно назова и "американските партньори". Американският президент Доналд Тръмп заяви по време на снощната си среща с френския си колега Еманюел Макрон, че за САЩ има интересни икономически възможности с Русия, конкретно за редкоземни елементи – а Путин организира среща с икономическите си съветници буквално в 22:00 часа и след това излезе да каже как Русия има повече какво да предложи на САЩ като природни богатства.

Същевременно Тръмп каза, че можело украинският президент Володимир Зеленски да дойде тази или следващата седмица в САЩ и да бъде подписано споразумение за украинските редкоземни природни богатства. "Ще се срещна с президента Зеленски – работим по споразумение, много близо сме до окончателно споразумение, сигурен съм, че ще стане", заяви президентът на САЩ: Какво предвижда новото споразумение за редкоземни минерали между САЩ и Украйна?

Trump stated he could meet President Zelensky to sign the minerals agreement as soon as this or next week.



💬 “I will meet with President Zelensky. In fact, he may come this or next week to sign the deal,” Trump said. pic.twitter.com/WaXfwlMKCm