Брутално убийство: Руснаци разстрелват в главите четирима украински войници (18+: ВИДЕО и СНИМКИ)

Обкръжени от руска щурмова група, в претърпяла отдавна сериозни щети заради военните действия къща. Излизащи с вдигнати ръце, явен знак, че се предават. Наредени легнали на земята и впоследствие разстреляни, включително с контролни изстрели в главата – това е съдбата на четирима украински войници. Действието се развива в село Пятихатки, западната част на Запорожка област, направлението към Орехов. Селото беше превзето от руснаците през март.

Видеокадри на случилото се разпространи Associated Press. Те са геолокализирани и няма съмнение – кадрите са и от украински, и от руски дрон (ВИДЕО, 18+ - може да бъде видяно в социалната мрежа "Х" само от регистрирани потребители и само ако са логнати в профила си). Датата на убийството е 13 март – на украинското видео се вижда всичко докрай, руското, което се появи в руски информационни източници, е отрязано преди същинското убийство.

Още: Отново: Руснаците разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО)

Associated Press has obtained evidence of the execution of Ukrainian soldiers in Pyatykhatky, southern Ukraine.



The scene was captured by two drones - one Ukrainian and one Russian. AP received both videos, which present conflicting versions of subsequent events. Experts from… pic.twitter.com/trkPGaxvLG