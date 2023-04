Частните армии в Русия се роят: Пригожин иска да опази първото място на ЧВК Вагнер (ВИДЕО)

Поредният сюжет – руският олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин действа, за да парира в зародиш всякаква конкуренция от други руски частни военни компании. Такава конкуренция е ЧВК Поток, членове на която публикуваха видео, в което се оплакват именно от поведението на "вагнеровците" на фронта в Украйна, но и от руското военно министерство.

Накратко – от "Поток" твърдят, че "вагнеровците" изоставили позиции, които трябвало да удържат и съответно бойци на "Поток" са поели нещата в свои ръце. Действията на "вагнеровците" обаче са довели до атака на украинската армия и тя успешно е превзела въпросните две позиции. Като разбрали какво станало, от ЧВК Вагнер заплашили бойците на "Поток" и не им позволили да се изтеглят, за да бъде направена ротация.

Освен това, от ЧВК Поток се оплакват, че не са подписали договори с руското военно министерство и че страдат от липса на муниции. Във видеото категорично е казано, че бойците на "Поток" са служители по сигурността в "Газпром" и им е било обещано да подпишат договори директно с руското военно министерство.

От своя страна, Евгений Пригожин директно заявява, че новите частни военни компании се правят, за да не се позволи на неговата "Вагнер" да има значима роля "в международната политика". Всички казват, че в Русия ще има борба за власт, затова хората с пари там бързат да си направят частни военни компании (части армии), казва още Пригожин.

Gazprom's PMC unit Potok [Stream] is reported to have conflicts with Wagner. Potok fighters complain to Putin, they were attached to OO Redut and sent to replace Wagner's positions, but were forced to retreat under the AFU pressure. For this, Wagner threatened them with shooting. pic.twitter.com/k4myKRf4U4