Анализ: Приоритетната руска цел в Бахмут. Нова чистка сред руските висши военни? (ВИДЕО)

Panorama of Bakhmut taken from a drone pic.twitter.com/Ko8oXkzZWX

Динамиката в Бахмут остава много голяма и непрекъснато се случват промени на позициите, но Коваленко дава своята гледна точка за голямата картина. А тя е следната – руснаците натискат в северния сектор на Бахмут и отделят много малко внимание на южния, като логистиката през път Т0504 Константиновка - Часов Яр - Бахмут си върви, макар и с известни затруднения заради работата на руската артилерия. Руските сили опитват да превземат Втора градска болница в Бахмут и да продължат на юг към улица "Победа". Откъм жп гарата (Бахмут – 2) целта на руснаците е да овладеят изцяло улица "Пушкин" и да превземат високите сгради точно до самата гара, от които украинците сега действат и превръщат руските опити за напредък в тази зона в кръвава баня. Тук без руската авиация руснаците няма да се справят – и всъщност точно авиацията дава голямо предимство на руснаците да удрят по високи сгради, от които украинците оперират и имат предимство в пехотните боеве. Сигурен съм, че украинската армия е наясно с проблема с руската авиация и работи по въпроса, казва Коваленко.

New footage from Wagner PMC terrorists in Bakhmut. The city is in ruins thanks to these 'liberators'. pic.twitter.com/UubvDSEC1w — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2023

(КАРТА) Думите на Коваленко индиректно се потвърждават от дневния обзор на свързвания с финансиране от Евгений Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар". Там пише, че интензивните боеве са при Индустриалния и Медицинския колеж, че ЧВК Вагнер разширили зоната на контрол около жп гарата и най-важното – че Пътят на живота е атакуван от руснаците, но украинската армия удържа и опитва да контраатакува. За удържането на позициите при Хромово потвърждава в сутрешната си сводка и украинският щаб. Руският пропагандист Семьон Пегов също отчита, че при Хромово украинците удържат, а за Луганска област явно казва, че "всичко е традиционно" - тоест няма никакви изгледи руските сили да направят някакъв значим пробив, което беше поставено като цел в т.нар. зимна руска офанзива. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че за изминалото денонощие няма никакви потвърдени данни за какъвто и да е руски напредък в Бахмут.

A gunner from the 127th territorial defense brigade fighting in Bakhmut. pic.twitter.com/g1B9hv4okj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2023

Интересното в украинските данни е, че се отчита намаляване на руския офанзивен натиск на дневна база – 43 руски пехотни атаки за изминалото денонощие спрямо по 60 на ден в последните няколко дни преди това. А в своя обзор руското военно министерство хем набляга за пореден ден, че при Бахмут има опити за украински контраатаки, хем конкретно твърди, че при Богдановка (на 5-6 километра северозападно от Бахмут) е направен руски артилерийски обстрел по украински резерви, настъпващи към Бахмут.

По отношение на вълнението в последните няколко дни, че украинците работят да форсират Днепър и медийни спекулации, които представят това като на практика свършен факт, говорителката на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк предупреди да не се бърза и че преминаването на такава голяма река като Днепър е много трудна задача. "Затова дори най-добрите студенти на Института за изучаване на войната трябва да са търпеливи", каза тя, а от ISW специално публикуваха уточнение по въпроса и призив да не се интерпретират анализите им като оценка на сигурни намерения за действия от страна на украинското командване.

The encounter of Russian troops with a Ukrainian UAV. Even in your rear, Ukraine will create fear. pic.twitter.com/YinG6uGKMG — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 24, 2023

Междувременно, според информация на един от популярните руски военни блогъри, генерал Рустам Мурадов официално е освободен като командващ Източното военно окръжие на Руската федерация – заради провала при Угледар. Генерал Александър Дворников, който водеше руската армия в Украйна преди назначението на генерал Сергей Суровикин, е пенсиониран. Командващият Западното военно окръжие на Руската федерация генерал Александър Журавльов също е пенсиониран – всичко това обаче е неофициална информация и не е потвърдена от отговорните руски институции.

Всичко това е само още един щрих от темата за частните военни компании в Русия – и дали там няма ново развитие. Александър Сладков, военен кореспондент на "Известия", спекулира, че отстраненият командващ на Тихоокеанския флот адмирал Сергей Авакянц всъщност е готвен да поеме "нова военна организация", спонсорирана от руския газов сектор. Създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обаче явно иска да запази "монопола си" при частните военни компании и изрично критикува две нови такива - "Поток" и "Александър Невски", защото били слабо оборудвани и непрофесионални. Руският олигарх каза, че тези ЧВК трябва да пазят фланговете на "вагнеровците" и попита как ще го правят, като нямат необходимото оръжие. А от "Поток" вече се оплакват, че ЧВК Вагнер не ги пуснали да отстъпят от определени позиции и че нямат необходимото оръжие, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си анализ.

