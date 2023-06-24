ЧВК "Вагнер" твърди, че контролира всички военни обекти и във Воронеж
The Wagnerites claim that they have captured the military objects of #Voronezh. pic.twitter.com/q9DFWd4gSi— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023
"Вагнер" взеха руски пленници, Росгвардия и ОМОН започнаха обиск в централата им в Санкт Петербург
Руските правоохранителни органи са започнали обиски в офиса на ЧВК Вагнер център в Санкт Петербург, съобщава каналът в Telegram на руск...
Около 5 ч. сутринта местно време администрацията на Воронежка област съобщи в Telegram, че на магистрала М-4 между Ростов на Дон и Москва има военен конвой, и призова жителите да избягват използването ѝ.
Traffic from #Voronezh towards #Moscow is completely blocked. Fighter jetshave been flying over #Ryazan since early morning.— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023
In the #Lipetsk region, mass events were canceled after the Voronezh and #Rostov regions. The governor of the Rostov region asked residents not to go to… pic.twitter.com/cYuSB55nMM
Непроверени кадри, публикувани в социалните мрежи, показват конвой от различни военни превозни средства, включително поне един танк и една бронирана машина. На някои от превозните средства се виждаше руското знаме.
A Wagner column on their way to Voronezh. There are preliminary reports that they entered Voronezh region without meeting resistance. pic.twitter.com/fR9rWf9frU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2023
Руското военно министерство се моли на "Вагнер": Осъзнайте грешката си
На фона на въоръжения бунт, подет от собственика на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, който обяви, че напредва с хората си към руската сто...
Движението от Воронеж към Москва е напълно блокирано. Изтребители прелитат над Рязан от рано сутринта.
В Липецка област бяха отменени масови мероприятия след тези във Воронежка и Ростовска област. Губернаторът на Ростовска област помоли жителите да не излизат на магистрала М-4, там има многокилометрови задръствания.
Всичко това започна, след като снощи Пригожин обяви, че руското военно министерство е атакувало с ракети лагери на ЧВК "Вагнер" в тила. Частната армия нахлу в Русия и обеща да блокира Ростов на Дон и да се насочи към Москва, ако не се срещне в Ростов с военния министър Сергей Шойгу и с генерал Валерий Герасимов. В града се намира централата на Южния военен окръг на Руската федерация.
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Редактор:
Димитър Радев
Етикети: военен преврат преврат Русия Евгений Пригожин ЧВК Вагнер