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ЧВК "Вагнер" твърди, че контролира всички военни обекти и във Воронеж

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ЧВК "Вагнер" твърди, че контролира всички военни обекти и във Воронеж
Снимка: Getty Images

След като ЧВК „Вагнер“ на Евгений Пригожин започна бунт и превзе всички военни обекти в Ростов, частната военна компания обяви, че вече контролира и всички военни обекти във Воронеж, административния център на Воронежка област, който е на около 500 км южно от Москва. Това написа и „Ройтерс“, позовавайки се на източник от руската отбрана.

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Около 5 ч. сутринта местно време администрацията на Воронежка област съобщи в Telegram, че на магистрала М-4 между Ростов на Дон и Москва има военен конвой, и призова жителите да избягват използването ѝ.

Непроверени кадри, публикувани в социалните мрежи, показват конвой от различни военни превозни средства, включително поне един танк и една бронирана машина. На някои от превозните средства се виждаше руското знаме.

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Движението от Воронеж към Москва е напълно блокирано. Изтребители прелитат над Рязан от рано сутринта.

В Липецка област бяха отменени масови мероприятия след тези във Воронежка и Ростовска област. Губернаторът на Ростовска област помоли жителите да не излизат на магистрала М-4, там има многокилометрови задръствания.

Всичко това започна, след като снощи Пригожин обяви, че руското военно министерство е атакувало с ракети лагери на ЧВК "Вагнер" в тила. Частната армия нахлу в Русия и обеща да блокира Ростов на Дон и да се насочи към Москва, ако не се срещне в Ростов с военния министър Сергей Шойгу и с генерал Валерий Герасимов. В града се намира централата на Южния военен окръг на Руската федерация.

Всичко за началото на преврата на Пригожин четете тук.

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