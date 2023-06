Пригожин: Всички военни обекти в Ростов на Дон заедно с летището са под контрола на "Вагнер" (ВИДЕА)

"Намираме се в щаба. 07:30 часа сутринта. Всички военни обекти в Ростов на Дон, включително летището, са под контрола на "Вагнер"", каза той във видео.

По думите му действията му по никакъв начин не пречат на руската офанзива на фронта в Украйна. Самолетите, които излитат по бойните си задачи от Ростов на Дон, го правят по график, няма никакви проблеми, твърди той.

Всичко, което правим, е само, за да гарантираме, че руската военна авиация няма да нанесе удари по нас, а ще ги нанася по украинците, заяви Пригожин. Никой руски офицер не е възпрепятстван в работата си. Затова, ако ви кажат, че несполуките на фронта се дължат на "Вагнер", не им вярвайте, призова още той.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi