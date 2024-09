"Да построим копия на Лондон и Вашингтон и да ги ударим с ядрени ракети": Заплахите в Русия достигат нови висоти (ВИДЕО)

Нов призив за ядрен удар по Лондон и Вашингтон прозвуча по руската държавна телевизия. Този път предложението е да бъдат построени копия на Лондон и Вашингтон, които да бъдат поразени с ракета "Булава".

Russian state television suggests building models of Washington and London and attacking them with nuclear weapons. pic.twitter.com/QOlFaOcTYa