Ден по-късно: Путин все пак коментира кървавия терор в Москва и намеси Украйна (ВИДЕО)

Терористичният акт в Москва: Защо издиша версията за украинската следа

"Що се отнася до разследването. Може да се каже следното: и четиримата изпълнители на открити и задържани. Те са се опитвали да се скрият и са се насочвали към Украйна, където за тях е бил подготвен "прозорец" за преминаване на границата.": Признания чрез бой: ВИДЕА с арестуван за кървавата баня в Москва и много съмнения

“We will identify and punish everyone who stands behind these terrorists, murderers, non-humans. They will face an inevitable fate - retribution,” Putin said in his appeal to the Russian people. pic.twitter.com/nyjdOgne7i