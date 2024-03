Признания чрез бой: ВИДЕА с арестуван за кървавата баня в Москва и много съмнения

Видеокадри от "разпита" обикалят вече руското пространство в Телеграм – те съдържат насилие. В едно от видеата заподозреният, докато е притискан здраво с физически средства, казва, че стрелял, защото му платили – 500 000 рубли. Това са 5500 щатски долара! На всичкото отгоре арестуваният добавя, че получил парите "по карта" т.е. банков превод.

И още – арестуваният говори, че контактувал по Телеграм с "помощник на проповедника" какво да направи. Мъжът видимо трепери от ужас, докато говори – ВИДЕО, 18+ (видеокадрите се виждат само ако имате профил в Twitter). Отделни има и ВИДЕО, 18+ как заподозреният бива поставен на колене.

Има и кратък видеоклип, в който се вижда друг арестуван – лицето му е обляно в кръв (ВИДЕО, 18+)

Руските специални служби показаха и видеокадри на стаята, в която предполагаемо са живели заподозрените за атаката:

Съмненията се трупат

Междувременно, вече има информация, че сградата на общинските власти и на правоохранителните органи за Московска област се намира буквално срещу "Крокус Сити Хол". Има и геолокализация – с други думи, помощ при атаката е могла да дойде много бързо. Вместо това, броят на жертвите расте главоломно и не е тайна, че много от загиналите са умрели заради пожара и срутването на отломки от покрива: Убитите в терористичния акт в Русия станаха 93

На този фон издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски президент Владимир Путин най-после се появи и говори за атаката. Той ясно намекна за "украинска следа" - че на заподозрените е бил осигурен коридор за бягство в Украйна. Още вчера се появиха видеокадри и снимки на "подозрителен бял бус" уж с украински номера до залата, но бързо беше сложен контекст – номерата са беларуски. Днес руското опозиционно издание "Медуза" пише, че техен колега от руските държавни медии им е разказал следното - държавните медии в Русия и пропагандистите трябва да подчертават възможна "украинска следа" така, както го направи Путин, който се възползва от по-ранното обяснение на ФСБ за арестите и как заподозрените били хванати в Брянск на път към "границата" (село Топло, на 16 км от границата, но с Беларус - КАРТА): Ден по-късно: Путин все пак коментира кървавия терор в Москва и намеси Украйна (ВИДЕО)

Тероризъм или нещо друг?

Припомняме, че на 8 март САЩ и Великобритания предупредиха за терористична опасност в руската столица. Часове по-рано това направи и Германия. Съобщенията тогава предизвикаха изплуване на спомените как издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин дойде на власт в Русия преди 24 години - след кървави атентати, които бяха използвани от него за тотално обединение на руското общество за Втората война в Чечения: САЩ и Великобритания предупреждават за възможни терористични атаки в Москва