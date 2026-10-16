Докато ловят мигранти в Санкт Петербург за войници, генералите на Путин го лъжат: Превзехме Добропиля (ВИДЕО)

Руските сили за сигурност отцепиха района около пазара "Сеной" в Санкт Петербург след една от петъчните молитви за мюсюлманите. Милиция за борба с безредиците и редовни полицейски служители провериха документите на всички чуждестранни граждани там. На тези, които наскоро бяха получили руско гражданство, беше проверен и военният регистрационен статус.

На много мъже бяха издадени призовки да се явят във военен комисариат, твърди беларуската опозиционна медия NEXTA. Проверките обхванаха и близките магазини, кафенета и хостели - ОЩЕ: Още: След изборите: Ветераните са гневни на Путин

Russia launches a hunt for migrants: men are detained and handed military draft notices Security forces cordoned off the area around Sennoy Market in St. Petersburg after Friday prayers. Riot police and regular police officers checked the documents of foreign nationals. Those who had recently obtained Russian citizenship also had their military registration status checked. Many men were issued summonses to the military enlistment office. The inspections also extended to nearby shops, cafés and hostels. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

През това време, руският диктатор Владимир Путин пак облече военна униформа и се появи на заседание на руския генщаб. На него ръководителят на генщаба генерал Валерий Герасимов обяви, че руската армия превзела Добропиля. Това е най-западната точка в първата линия на украинската отбрана, защитаваща агломерацията Славянск-Краматорск. Новината е абсурдна, защото до вчера дори Z-канали като "Рибар" и "Два майора" съобщаваха единствено за боеве в покрайнините на града, при това не масирани - ОЩЕ: Още: Руски присмех към Тръмп: Заради Ормузкия проток дизелът е скъп. Уж печелят в Добропиля, а молят украинците да се предават (ВИДЕО)

What a total clown. Gerasimov told Putin that Russian forces have fully captured Dobropillya. The same Russian general that previously claimed Lyman, Sviatohirsk and Kupyansk were taken. I can tell you, Dobropillya is in Ukrainian hands. #Ukraine https://t.co/Ubykhvqyye — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

Руският Z-военен кореспондент Владимир Романов е категоричен: "Докладът на началника на Генералния щаб Герасимов до президента на Руската федерация съдържа информация, част от която е частично или напълно невярна.

Добропиля не е под наш пълен контрол. Там присъстват както наши сили, така и вражески сили. Запорожие е на 23 километра от най-предната ни позиция. Вражески сили все още присъстват в Купянск."

Романов обаче твърди, че Русия унищожила всички производствени мощности в Украйна за направа на украинските крилати ракети "Фламинго" и утре щял да публикува доказателства.

Може би най-популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, също буквално разката казаното от Герасимов. "Според началника на Генералния щаб Герасимов, боевете за покрайнините на Дружковка са започнали и Алексеево-Дружковка е освободена. Съобщено е и за настъпление към покрайнините на Краматорск - поради липсата на каквото и да е потвърждение обаче, подобни мащабни пробиви са малко вероятни в настоящите условия и изглеждат, меко казано, съмнителни. На западния фланг, според Валерий Герасимов, подразделения на руските въоръжени сили са достигнали линия на 5 километра от град Запорожие и са превзели Малокатериновка. Как е постигнато това, докато боевете в Степногорск и околността продължават, остава загадка".

Но не е само това - според руския генщаб, имало 2000 обкръжени украински войници източно от Вовчанск, близо до руската граница. За този "митичен" котел руснаците тръбят от седмици и няма нито един геолокализиран кадър, който дори да намеква за такова нещо. Украински мониторингови канали открито се подиграват на това твърдение и публикуват каква всъщност е ситуацията на картата. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) преди време коментира, че тези лъжи на генералите и на по-ниско командно ниво в руската армия струват скъпо, защото идващи нови части на уж превзети позиции бързо биват посрещани от украинците, докато си мислят, че уж всичко е превзето и подсигурено - съответно, следва касапница и расте нуждата от още пушечно месо за армията на Путин - ОЩЕ: Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

More nonsense. Russian generals presented Putin with sweeping claims about northern Kharkiv region, saying Ukrainian forces of up to 2,000 troops had been encircled and eliminated during an operation involving several Russian divisions. Keep going. Your 'boys' will certainly appreciate this. Map shows the actual situation. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

A Ukrainian kamikaze drone punched through fire from a Russian mobile fire team and slammed into a truck on the highway to Crimea. https://t.co/0VSVQynBDa — WarTranslated (@wartranslated) October 16, 2026

Романов веднага коментира и твърденията за Харковска област: "Лидерът в украсяването – група "Запад", под егидата на Герасимов – отново докладва невярна информация на президента. Трима бойци, влизащи в населено място и развяващи знаме за пред камера (а след това врагът го разчиства), не представляват превземане на населеното място.

Първо, то трябва да бъде напълно разчистено, контраатаките отблъснати, да бъде установена отбрана и да бъдат осигурени ротационни и логистични възможности. Има основания да се смята, че за съжаление скоро ще видим "видеокадри от другата страна" от много населени места, замаскирани върху картата, представена на президента, като Рублено, Олховатка и Потихоново".