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Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 19:20 часа 1032 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

"Намирам за напълно разбираемо и оправдано, че Украйна, от своя страна, атакува цели в Русия, които рушат способностите на руското правителство и руската армия да водят война. Това се отнася както за комуникациите, така и за енергийните доставки. Това очевидно са единствените средства, с които Украйна разполага, за да накара Русия да разбере, че е наистина готова да се защити". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц:

Думите на Мерц са точно противоположни на казаното от руския диктатор Владимир Путин, който пак се появи във военна униформа. Той подчерта, че Русия цели да обезпечи безопасността на пограничните си райони и няма намерение това да е предмет във "възможни мирни преговори с Украйна". И още - всяка руска военна победа трябвало да се превърне в политическа победа, "в документ на загуба на врага". Отделно, Путин обяви, че руските въздушни удари в Украйна били много ефективни - те били нанесени по "военно-промишлените обекти и логистичните центрове на противника". Той даде положителна оценка на стореното. А какво прави Русия - удар след удар по какво ли не в Украйна, като не подбира военни или цивилни цели, НАУЧЕТЕ: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Въпреки това, трябва да повишим ефективността на защитата на нашите граждански – предимно граждански, но и военни – обекти", добави руският диктатор.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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