Мерц: Оправдано е Украйна да удря руски рафинерии. Путин: Нанасяме много ефективни удари (ВИДЕО)

"Намирам за напълно разбираемо и оправдано, че Украйна, от своя страна, атакува цели в Русия, които рушат способностите на руското правителство и руската армия да водят война. Това се отнася както за комуникациите, така и за енергийните доставки. Това очевидно са единствените средства, с които Украйна разполага, за да накара Русия да разбере, че е наистина готова да се защити". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц:

Germany's Chancellor Merz: I find it entirely understandable and justified that Ukraine, for its part, attacks targets in Russia that impair the Russian government's and the Russian army's ability to wage war. This applies both to communications and to energy supplies. These are apparently the only means Ukraine has to make Russia understand that it is genuinely prepared to defend itself. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Думите на Мерц са точно противоположни на казаното от руския диктатор Владимир Путин, който пак се появи във военна униформа. Той подчерта, че Русия цели да обезпечи безопасността на пограничните си райони и няма намерение това да е предмет във "възможни мирни преговори с Украйна". И още - всяка руска военна победа трябвало да се превърне в политическа победа, "в документ на загуба на врага". Отделно, Путин обяви, че руските въздушни удари в Украйна били много ефективни - те били нанесени по "военно-промишлените обекти и логистичните центрове на противника". Той даде положителна оценка на стореното. А какво прави Русия - удар след удар по какво ли не в Украйна, като не подбира военни или цивилни цели, НАУЧЕТЕ: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

Putin: Whenever we achieve a military victory in the field, we must register and consolidate that arena of victory into an arena of political victory as well. We must turn it into a document of defeat for the enemy, and get the concessions we need to strengthen ourselves. https://t.co/PL099prUyb — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

"Въпреки това, трябва да повишим ефективността на защитата на нашите граждански – предимно граждански, но и военни – обекти", добави руският диктатор.

Putin: We cannot fail to note the effectiveness of our strikes against the enemy’s military-industrial facilities and logistics centers. I positively assess the results that the Chief of the General Staff has just reported. However, we need to enhance the effectiveness of protecting our civilian—primarily civilian, but also military—facilities. — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026