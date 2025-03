Докога "отломки от дронове" и "пожари": Соловьов крещи в ефир (ВИДЕО)

"Колко пъти ще чуваме новини сутрин в стил "О, пожарът е ликвидиран", "паднали са отломки". Този въпрос постави едно от най-известните пропагандно-медийни оръжия на Кремъл - Владимир Соловьов, който води и телевизионно, и радиошоу, като отдавна беше включен в западните санкции заради разпространение на лъжи и пропаганда в подкрепа на режима на руския диктатор Владимир Путин и войната в Украйна. Думите на Соловьов касаят серията от успешни украински далекобойни удари с дронове най-вече по руски петролни рафинерии, но и по други важни за Руската федерация стратегически обекти.

Всъщност Соловьов директно се подиграва с отлкомките от дронове - това е редовното официално съобщение след всяка украинска атака с дронове, дори и когато има видеа и то геолокализирани как поредният важен руски обект гори.

"Как може да няма ПВО купол над основните, ключови обекти в страната. Какво, нямат карти къде са тези обекти ли" - Соловьов бълва змии и гущери:

Russian propaganda is frustrated, having to invent new excuses every morning for their failures in repelling Ukrainian attacks on critical economic targets in Russia while trying to cover up the shortcomings of their air defense system. pic.twitter.com/RFKGWSCbBn