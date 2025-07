В напрегнат момент за Литва "падна главата" на премиера заради корупция

Литовският министър-председател Гинтаутас Палуцкас подаде оставка в четвъртък, 31 юли, на фона на нарастващия натиск във връзка с разследвания на негови бизнес сделки. Те предизвикаха обществени протести в столицата Вилнюс с искания за оставка. Палуцкас, член на Социалдемократическата партия, встъпи в длъжност в края на миналата година, след като помогна за сформирането на трипартийно коалиционно правителство. Президентът Гитанас Науседа обяви оставката му пред медиите тази сутрин, а по-късно Палуцкас обясни мотивите си.

„Преди около час информирах президента, че съм взел решение да се оттегля от поста си на министър-председател“, заяви той, добавяйки, че ще напусне и поста си на председател на Социалдемократическата партия.

„Въпреки решението ми да напусна настоящите си задължения, ще продължа да защитавам честта и достойнството си и очаквам заключенията от разследванията, които, съм сигурен, ще разграничат фактите от инсинуациите“, каза той.

През юли няколко медии публикуваха репортажи, в които подробно се описват предполагаеми нарушения, свързани с минали и настоящи начинания на Палуцкас. Разкритията подтикнаха антикорупционните и правоохранителните органи да започнат официални разследвания.

Оказа се, че Палуцкас така и не е платил голяма част от глоба в размер на 16 500 евро, свързана с дело, известно като „скандала с отровата за плъхове“.

