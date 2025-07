"Живите мъртви": Тръмп и хората му засипват Русия с предупреждения, измислиха "най-бързия начин" да въоръжат Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Внимавай какво говориш, навлизаш в опасна територия" - с тези думи в публикация в Truth Social американският президент Доналд Тръмп се обърна към руския бивш държавен глава Дмитрий Медведев, който към момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на страната. Предупреждението му идва след постове на Медведев, в които той атакува САЩ за новия ултиматум на Тръмп към диктатора Владимир Путин - 10 дни да прекрати войната в Украйна, считано от 29 юли.

Бившият руски президент написа по-рано, че Русия не е нито Израел, нито Иран. "Всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война. Не между Русия и Украйна, а със собствената му страна", обърна се той към Тръмп. "Не поемай по пътя на Сънливия Джо (така опонентите на бившият президент Джо Байдън го наричат иронично, бел. ред.)". След като републиканският сенатор Линдзи Греъм коментира публикацията, заяви, че Москва ще се окаже "в дълбока грешка", и поиска Путин да седне на масата за преговори, Медведев направи реконтра: "Не вие или Тръмп трябва да диктувате кога да "седнем на масата за мир". Преговорите ще приключат, когато бъдат постигнати всички цели на нашата военна операция. Работете върху Америка на първо място, дядовци!".

Отговорът на Тръмп беше в контекста на новите мита, които САЩ ще наложат от 1 август на един от търговските партньори на Москва - Индия. "Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат да съсипят заедно мъртвите си икономики, за мен няма значение. Ние сме правили много малко бизнес с Индия, тарифите им са твърде високи, сред най-високите в света. По същия начин Русия и САЩ почти не правят бизнес заедно. Нека да остане така и да кажем на Медведев, провалилия се бивш президент на Русия, който си мисли, че все още е президент, да внимава какво говори. Той навлиза в много опасна територия!", написа републиканецът сутринта на 31 юли българско време.

Медведев не спря дотук и отговори. "За заплахите на Тръмп срещу мен в неговата лична мрежа Truth, която той забрани да функционира в нашата страна. Ако някои думи на бившия руски президент предизвикват такава нервна реакция у целия, внушителен президент на САЩ, това означава, че Русия е права във всичко и ще продължи да върви по свой собствен път. А за "мъртвата икономика" на Индия и Русия и "навлизането в опасна територия" – нека си спомни любимите си филми за "Живите мъртви", както и колко опасна може да бъде "мъртвата ръка", която не съществува в природата", написа той в Telegram и дори добави емотикона на смеещо се човече.

Предупрежденията на бивши и настоящи високопоставени американски служители към Москва продължават и са в тона на заплахата от Тръмп - седнете за преговори и прекратете огъня в Украйна, иначе вие и търговските ви партньори, които купуват евтин руски петрол и газ, ще бъдете подложени на 100-процентови мита. Сенатор Линдзи Греъм вече се обърна с тези думи към Русия: "Тръмп променя играта": Линдзи Греъм отговори на Кремъл.

Тръмп вече действа в тази посока - освен 25% мита върху стоки от Индия, той подписа и заповед за налагане на 50% мито върху вноса от Бразилия. Тарифата е в отговор на действия на Бразилия, които според САЩ представляват заплаха за националната сигурност.

Бившият председател на Камарата на представителите на САЩ Нют Гингрич (от Републиканската партия) предупреди Путин, че ако САЩ предприемат сериозни действия, това може да доведе до смъртта на огромен брой руснаци. За диктатора той каза пред FOX News: "В един момент ще трябва да погледне към войната и да осъзнае, че няма да победи. Въпросът е каква загуба ще е готов да понесе и дали ще се съгласи рано, или ще позволи на украинците да вземат отново инициативата и ще доведе руския народ до разпадане, защото, ако станем сериозни, броят на жертвите ще бъде ужасяващ".

