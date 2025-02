Дрон камикадзе удари АЕЦ Чернобил, МААЕ потвърди (ВИДЕО, СНИМКИ)

Около 01:50 часа в нощта на 13 срещу 14 февруари руски дрон камикадзе удари защитния купол над разрушения реактор №4 на Чернобилската атомна електроцентрала. Това съобщиха украинските власти, а атаката бе потвърдена от експертите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които се намират там. Те поясняват, че се е чула експлозия в новата конструкция, която защитава авариралия 4-ти реактор, и в резултат на това е избухнал пожар. МААЕ обаче не се ангажира да каже, че това е руски дрон.

"Миналата нощ руски боен дрон с мощна бойна глава удари покривалото, предпазващо света от радиация в разрушения 4-ти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в публикация в социалните мрежи. Пожарът вече е угасен, не се съобщава за пострадали.

Няма следи от повреда на корпуса на реактора. Нивата на радиация вътре и отвън остават нормални, се казва още в прессъобщението.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8