Държавната дума: Великобритания да не забравя, че техният остров не е непотопяем (ВИДЕО)

Заплахата на Затулин идва след вчерашната среща на украинския президент Зеленски с британския министър на отбраната Грант Шапс в Киев, на която бяха обсъдени укрепването на противовъздушната отбрана и „възможностите за далечен обсег“ на въоръжените сили на Украйна.

Междувременно самият Шапс записа и разпространи видео от визитата си в Киев, в което казва:

"Аз съм в Киев, за да алармирам демократичния свят – трябва да се уверим, че Украйна ще спечели тази война. Обединеното кралство направи повече от всякога, предоставяйки най-големия си пакет военна подкрепа досега. Сега всяка нация трябва да направи същото, за да гарантираме победата на свободата над тиранията".

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho