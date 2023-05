Ердоган потвърди: Зърнената сделка се удължава с още два месеца

„В допълнение – нашите руски приятели казаха, че няма да спират турски кораби, потеглящи от (украинските) пристанища в Николаев и Одеса“, каза Ердоган. Той благодари на украинския президент Володимир Зеленски, на руския диктатор Владимир Путин и на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за „положените усилия“.

„Надяваме се, че ще дойдат дни, когато войната между Русия и Украйна ще приключи първо с постоянно прекратяване на огъня и после с мир“, допълни турският държавен глава.

Erdogan also said that the sides extended an agreement to create a safe marine corridor for grain exports from Ukraine.



"In addition, our Russian friends said they would not prevent Turkish ships from leaving the [Ukrainian] ports of Mykolayiv and Olvia," Erdogan added.



