ЕС иска бързо и независимо разследване на самолетната катастрофа 

„Призовавам за бързо, независимо международно разследване“, написа върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас в платформата X.

Първият дипломат на ЕС призова за разследване на катастрофата на Азербайджанските авиолинии, след като САЩ предположиха, че инцидентът може да е причинен от руска противовъздушна ракета.

Самолетът падна близо до казахстанския град Актау в сряда, убивайки 38 от 67-те души на борда. Това стана при опит да кацне на местоназначението си в руския град Грозни и след това се отклони далеч от курса през Каспийско море.

"Нашите мисли са със семействата и приятелите на жертвите. Пожелавам бързо възстановяване на ранените", посочи още Калас.

Reports that Russian fire could have caused the Azerbaijan Airlines plane are a stark reminder of #MH17.



I call for a swift, independent international investigation.



Our thoughts are with the families and friends of the victims. I wish for a speedy recovery to the injured.