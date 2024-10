ЕС наложи нови санкции на Иран заради предоставените на Русия ракети и дронове

Европейският съюз наложи нови санкции на Иран заради предоставените на Русия оръжия.

Брюксел се присъедини към САЩ и други западни сили, които наложиха санкции на Иран, след като стана ясно, че Техеран е доставил на Москва балистични ракети с малък обсег Fath-360.

В списъка със санкции на ЕС отскоро са включени физически и юридически лица, отговорни за разработването и предаването на дронове и ракети на Русия.

„Подкрепата на иранския режим за агресивната война на Русия срещу Украйна е неприемлива и трябва да спре“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X.

