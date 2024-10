"Унгарците ли са виновни за съветската инвазия?": Фон дер Лайен в свиреп сблъсък с Орбан пред евродепутатите (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен упрекна унгарския премиер Виктор Орбан, че се е сприятелил с руския диктатор Владимир Путин, позволил е външна намеса от страна на Москва и Китай и е подвел унгарския народ.

„Все още има хора, които обвиняват за тази война не нашественика, а този, който е нападнат. Хора, които не обвиняват жаждата за власт на Путин, а жаждата за свобода на Украйна“, заяви председателят на ЕК след речта на Орбан пред Европейския парламент, в която той представи приоритетите на унгарското ротационно европредседателство.

„Искам да ги попитам“, каза тя, докато гледаше директно към Орбан: „Биха ли обвинили някога унгарците за съветската инвазия през 1956 г.? Или чехите и словаците за съветските репресии през 1968 г.? Или литовците за съветските репресии през 1991 г.?“. Реторичните въпроси бяха посрещнати с аплодисменти от проевропейски настроените политически групи.

