ЕС напредва бързо към новата цел за снарядите за Украйна (ВИДЕО)

Европейският съюз е осигурил две трети от целта за артилерийските снаряди, обещани на Украйна, заяви на 14 април ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. „Щастлива съм да видя, че вече сме събрали две трети от моята инициатива за боеприпаси“, каза бившият естонски премиер пред репортери преди срещата на външните министри на държавите членки от блока в Люксембург.

Тя визира кампанията за предоставяне на два милиона висококалибрени снаряда на стойност 5 млрд. евро.

Още: 1 година производство на снаряди за 2 дни бой с Русия - какво може да направи Полша?

Инициативата явно напредва, тъй като на 3 април Калас заяви, че ЕС е получил от своите членове само около половината от необходимото количество.

Два милиона снаряда са част от по-широкообхватно предложение, първоначално предложено от Калас, за фонд за отбрана на Украйна в размер на 40 млрд. евро. Този по-амбициозен план все още не е постигнал пълен консенсус сред лидерите на ЕС - изглежда, че е обречен на провал: 8 пъти по-малък военен пакет за Украйна: Големи европейски страни орязаха плана на Кая Калас за 2025 г.

Ръководителят на външната политика на блока подчерта, че ЕС трябва да направи повече за отбраната на Украйна. Европейските ангажименти за помощ през тази година вече са по-големи, отколкото за 2024 г.

„Европейските страни вече са поели ангажимент за 23 млрд. евро, което е повече от миналата година“, каза Калас. „Но ние също така трябва да окажем натиск върху Русия, така че тя да спре тази война".

“The horror in Ukraine reached its peak with the massacre on Palm Sunday”. Reactions of EU foreign ministers gathered in Luxembourg to the attack in Sumy:



EU Chief Diplomat Kaja Kallas said that 2/3 of the money for ammunition had been raised. She called the attack in Sumy “the… pic.twitter.com/UAkYkl9sc2