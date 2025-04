Естония задържа за първи път танкер от руския сенчест флот (ВИДЕО)

На 11 април естонските сили за отбрана за първи път задържаха танкер от руския сенчест флот, превозващ суров петрол близо до остров Аегна в залива Мууга в Балтийско море. Според командващия ВМС на Естония Иво Вярка, задържането е извършено с цел проверка на документите и правния статут на кораба, който се е насочвал към пристанището Уст-Луга в териториалните води на Естония. Три естонски военни кораба дежурят близо до танкера, който според службата Marinetraffic плава под флага на Джибути, съобщава Postimees.

Според ръководителя на естонската гранична охрана Вейко Коммусаар танкерът "Kiwala" е под санкции на ЕС. Малко по-късно от украинския портал War Sanctions уточниха, че танкерът е санкциониран не само от ЕС, но и от Великобритания, Канада и Швейцария. При задържането не е установено плавателният съд да плава под официален флаг на която и да е държава, което е незаконно. По-късно екипът предостави сертификат за знаме, но представител на Джибути отрече корабът да е вписан в регистъра на страната.

Още: Украинското разузнаване публикува данните на десетки танкери от руския сенчест флот и техните капитани

⚡️BREAKING: Estonia seizes Russian “shadow” tanker in the Baltic Sea for the first time



The vessel KIWALA was heading to the Russian port of Ust-Luga, sailing near Estonia’s territorial waters.



At the time of the seizure, there were 24 third-country nationals on board. The… pic.twitter.com/6XPf9fE2p7