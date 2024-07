Евакуираха френско-швейцарското летище поради съображения за сигурност

В петък, 26 юли, френско-швейцарското летище Базел-Молюз-Фрайбург беше временно евакуирано от съображения за сигурност. Това се случи само часове след като палежи нарушиха функционирането на френската железопътна мрежа преди церемонията по откриването на Олимпийските игри.

Още: Преди началото на Олимпиадата: Умишлени пожари спряха жп линии във Франция

26/07/2024 - 10:54



For safety reasons, the terminal had to be evacuated and is currently closed. Flight operations have been temporarily suspended. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. Update follows… pic.twitter.com/AUGUsNcspZ