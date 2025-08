Украйна се отърва от всички паметници на Ленин, Русия пак уби цивилни с "Шахед" (СНИМКИ)

Последният паметник на Владимир Ленин в Украйна беше демонтиран в село Рудковци в Хмелницка област, съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на местните власти.

Бюстът беше премахнат като част от проекта "Деколонизация. Украйна", чиято цел е демонтиране на паметници и символи, свързани със съветското и руското минало. Конструкцията се е намирала на територията на изоставено училище и е била в лошо състояние - паметникът е нямал лице.

След демонтажа бюстът е транспортиран на територията на общинско предприятие, което се занимава с изхвърлянето на подобни предмети. Какво ще се случи с него по-нататък, не се уточнява.

Масовото премахване на паметниците на Ленин започна в Украйна след 2014 г. като част от политиката на декомунизация, официално залегнала в закона през 2015 година. Оттогава хиляди паметници са демонтирани, улици и градове са преименувани, а други символи от съветската епоха са премахнати.

Междувременно в Харковска област, в Лозова вече двама души са мърти, а 9 са ранени след руска атака с дронове клас "Шахед". Сред ранените има и 2 деца -

