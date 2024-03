Евакуират мол в Санкт Петербург заради бомбена заплаха, подобна ситуация и на летище в Москва (ВИДЕО)

⚡️ A shopping center in St. Petersburg is currently being evacuated Firefighters, ambulances, and law enforcement are on the scene. No official statements have been released yet. pic.twitter.com/t8JMoanJsr

Мъж заложил експлозиви и се обадил на полицията

Според "Фонтанка" мъж се обадил в полицията и казал, че уж е заложил експлозиви в търговския център London Mall на улица "Колонтай". Мъжът е бил задържан. Не казва къде точно е поставил взривните вещества. В момента сградата се проверява от експерти.

Служителите на реда изведоха мъжа от "Лондон мол" и го накараха да коленичи, се вижда на едно от видеата от мястото на събитието.

Все още не са публикувани официални изявления какво точно се случва, но стана ясно, че огромно задръстване се е образувало в близост до мола.

Пожарникари са разположени до сградата, но очевидци не съобщават за признаци на дим или миризма на изгоряло. Наблизо са се събрали хора, които наблюдават ситуацията.

Инцидент на летище в Москва

На летище Шереметиево в Москва пътничка съобщи, че в раницата ѝ има бомба. Полетът до Ереван е бил забавен, тъй като служителите на правоохранителните органи са извършвали оперативни действия.

Накрая стана ясно, че пътничката се е пошегувала, тъй като била раздразнена от телефонен разговор на стюардесата. Според източник от правоприлагащите органи жената е отбелязала, цитирана от NEXTA: "Спрете да говорите, защото ще пропуснете бомбата в раницата ми".

Всичко това се случва два дни след въоръжената стрелба в "Крокус Сити Хол" в Подмосковието - всичко за нея четете тук.