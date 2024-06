Лидерът на унгарската опозиция призова протестиращите "заедно да спасим Унгария". Маджар каза, че целта на неговата партия е да смени правителството на Орбан, да върне Унгария на европейския път и да създаде по-справедлива система, основана на върховенството на правото и закона.

Още: Орбан: Няма да участваме в операции на НАТО срещу Русия

Major opposition protest was held in the center of Budapest yesterday Tens of thousands of people took part in an election rally of the TISZA party and its leader Péter Magyar in Budapest. The Hungarian opposition leader called on the protesters to "save Hungary together."… pic.twitter.com/15QHCYHDKl

Орбан циклично поддържа реторика, която е в изгода на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Пореден пример за стила на Орбан - говорене в стил сякаш ЕС и Запада са нападнали Русия, като доставят оръжие на Украйна да се защити от руската агресия и че "те (Запада) искат война". Освен това, унгарският премиер често блокира важни решения на ЕС, касаещи помощ за нападната преди над 2 години и 3 месеца от Путин Украйна.

Белгия призова страните от ЕС: Да отнемем правото на глас на Унгария

Viktor Orban could easily have his own segment on Solovyov's show or the Russian First Channel. He is frequently quoted there for his "anti-war" statements. The contradiction between "we are about to enter a war" and "the war that has already been going on for two years" does not… pic.twitter.com/32JCEk0GLH