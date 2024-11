Европа и оръжията: Сметката да се опазим от Путин и колко дава Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заради войната в Украйна, която е пример за променената визия на Путинова Русия какво да е развитието на руското общество – военизирана икономика, търсеща външен враг, за да не обръщат руснаците критично внимание на вътрешните си неуредици, водещи до лош жизнен стандарт, най-големите страни-членки на НАТО ще трябва да увеличат драстично разходите за отбрана. Такава оценка прави Bloomberg в специализиран доклад.

Основното в анализа – инвестициите в отбрана и военно дело на 15-те най-големи страни-членки на НАТО трябва да стане 720 млрд. долара годишно т.е. скок от 340 млрд. долара спрямо сегашното ниво. Все още примери за по-малки разходи и то през 2024 година – 1,5% от БВП и дори по-малко, са Италия и Испания – третата и четвъртата икономика в ЕС след излизането на Великобритания от Съюза. Испания харчи едва 1,28% от БВП за отбрана, а Италия – 1,49% т.е. първо и трето място отзад-напред в Европа. Белгия е с 1,30%. България е с 2,18% т.е. над границата от поне 2%, която е поставена в НАТО и за която още в първия си мандат Доналд Тръмп настояваше да бъде изпълнена от всички членове на Алианса, показва специализирана карта на Bloomberg.

От какво има нужда Европа на първо място и то спешно – танкове, артилерия, бронирани машини на пехотата, самолети-цистерни за зареждане на гориво, военнотранспортни самолети. Превъоръжаването на Стария континент в мащаб, който да отговаря на реалността на нова студена война с Русия, може да трае над 10 години и европейския военнопромишлен комплекс ще се справи сам много трудно, според оценката на анализаторите на Bloomberg.

През 2023 година европейската военна индустрия увеличи оборота си със 17%, до 158,8 млрд. евро. С 9% се е увеличило наемането на кадри – 581 000 работни места.

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски каза пред Върховната рада, че Украйна планира през 2025 година да произведе 30 000 военни дрона с далечен обхват, както и 3000 крилати ракети и дронове "Паляниця". Военният бюджет на Украйна за догодина е около 54 млрд. долара (2,23 трилиона гривни), като 17,9 млрд. долара (739 млрд. гривни) са предвидени за украинския военнопромишлен комплекс. Пред РБК зам-командващият украинските ракетни войски коментира, че през 2023 година украинската армия е изстреляла 3 000 000 снаряда, половината от които са 155-мм калибър, другите - "съветския" 152-мм калибър: Страховитото ново украинско оръжие "Паляниця" за първи път бе използвано срещу руснаците (ВИДЕО)

САЩ и войната в Украйна

На този фон, дългоочакваното американско разрешение за употреба без ограничения от Украйна на американските балистични ракети ATACMS продължава да бъде тема – и вариациите по нея са противоречащи си дори в Съединените щати. Настоящият съветник по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан беше попитан директно дали ако САЩ не се мотаеха толкова с доставянето на по-сериозни оръжия (танкове, F-16, ATACMS), за което той самият носи голяма отговорност, щеше да има по-различно развитие на войната. Съливан се направи буквално на луд и пренебрегна същността на въпроса – не просто доставка на конкретни оръжия според конкретни нужди и то навреме, за да има максимален ефект. Вместо това съветникът на Байдън пак запя познатата песен – че на Украйна ѝ трябват повече войници и по-сериозна мобилизация, това бил проблемът, и не си призна, че ако по-рано и навреме Съединените щати бяха дали всичко необходимо като оръжие на Украйна, нямаше да се дават излишни жертви и сега да се говори за мобилизацията: Младите украинци да тръгват на война: Съвети от САЩ предизвикаха язвителни отговори (ОБЗОР – ВИДЕО)

National Security Advisor Jake Sullivan states that the difficult situation on the frontlines in Ukraine is not due to a lack of weapons but issues with mobilization. He said that the U.S. has provided tanks, F-16s, HIMARS, and Patriot air defense, but multiple systems are needed… pic.twitter.com/LdlvIFDyWE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2024

Бъдещият заместник на Съливан – Майк Уолц, който ще е "Съливан на Доналд Тръмп", коментира пред Fox News, че това е нова стъпка "по стълбата на ескалацията" и никой не знае накъде води тази стълба. По думите на Уолц, това може да накара Северна Корея да прати още войници на помощ на Путин, Южна Корея вече да се намеси пряко заради това, а Китай "купува петрол от Иран за пенита и Иран праща ракети и дронове на Русия". Даването на ATACMS е тактическо решение, но президентът Доналд Тръмп предлага стратегическо решение – как да доведем до край войната, уточни Уолц, като с думите си все пак не обвини директно Байдън, за разлика от по-истерични изцепки като тази на сина на Тръмп, Доналд-младши, който пак се развихри в социалните мрежи с обвинения към военнопромишления комплекс, който искал Трета световна война. Интересно е, че популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише как за 78 дни руските военнокосмически сили свалили 79 ракети ATACMS, но чак сега почнало да се говори много усилено за тези ракети, след решението на Байдън:

❗️ "Allowing Ukraine to strike Russian territory with ATACMS is a step toward escalation," said incoming U.S. National Security Advisor Mike Waltz.



"North Korea is sending ballistic missiles, artillery, and now tens of thousands of troops. Biden's administration responds by… pic.twitter.com/QLudhNJp7G — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2024

"Ситуацията най-добре е описана от Чърчил, перефразирам – американците винаги избират всички грешни варианти за решение на даден проблем, преди да изберат единствения верен". Така бившият грузински министър на отбраната Дмитрий Шашкин коментира решението на Байдън за употреба без ограничения на ATACMS. "Това не е локален конфликт, това е пълномащабна война. Ако Украйна падне, войната ще се разпространи първо към Източна Европа, след това – към Западна. Война не се води с половинчати мерки – решението е закъсняло, но по-добре късно, отколкото никога. Путин уважава само силата – войната в Грузия през 2008 година го доказа. Тогава руската армия спря чак когато в Черно море влезе флагманът на Шести американски флот и военнотранспортни самолети "Херкулес" от Йордания кацнаха в Грузия", заяви Шашкин и добави, че Русия се бие като Монголия на Чингис хан (прави препратка със Златната орда като фундаментална основа на изграждането на Русия) – пълно унищожение на врага, а не като войните в Европа – да се овладее нова територия, която да те направи по-богат и така да се подобри и живота там:

Former Defense Minister of Georgia: Strength is the only argument Russia respects



The U.S. decision to provide Ukraine with long-range weapons was delayed, but inevitable. Dmitry Shashkin, the former Defense Minister of Georgia, explained in an exclusive comment to NEXTA why… pic.twitter.com/A5wKfnwWz8 — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

В дневния си анализ, посветен на 1000 дни война в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание как криптомобилизацията и набора на наемници в руската армия вече не може да компенсира огромните руски загуби в хора в Украйна. Освен това, вероятно в средносрочен план Русия няма да може да осигурява с необходимата бронирана техника силите си в Украйна за изпълнение на задачи в сегашното темпо поради изчерпващия се резерв от съветско време, смята ISW и предупреждава, че наложеното от режима на Путин темпо на бойните действия в Украйна няма как да се поддържа до безкрай – 2025 година изглежда ще е с най-голям шанс за прелом в това отношение.

Почти няма промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база и определено има по-продължителен спад, започнал от края на миналата и началото на тази седмица – около 140-150 бойни сблъсъка за денонощие. За 19 ноември са отчетени 139 бойни сблъсъка т.е. 4 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 124 авиационни бомби и са изстреляли над 4400 снаряда, т.е. няма големи промени и в това отношение, показват данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Russian kamikaze drone fails to reach a Ukrainian tank thanks to effective electronic warfare (EW) systems. pic.twitter.com/t4btf1t32Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2024

За втори пореден ден най-горещото направление е Покровското, а не Кураховското. В Покровското направление са спрени 38 руски пехотни атаки, докато в Кураховското са 23. Още 15 обаче са руските пехотни атаки във Времеевското направление, което е южно и спомагателно на Кураховското. Там акцент са боеве вече в района на село Константинопол т.е. южния фланг на Курахово, на 10-тина километра разстояние, но и линията Трудово – Суха Яла – Новодаривка, с поглед към Велика Новоселка по-на запад, към Запорожка област. В Лиманското направление е имало 14 руски пехотни атаки, в Купянското – 11. За Купянското направление "Рибар" настоява, че продължават боевете в индустриалната зона от изток на Купянск и имало руски напредък западно от Колесниковка, т.е. на източния бряг на река Оскол. Пред ведомственото издание на украинската армия ArmyInform командир на една от украинските бригади в Купянското направление обаче казва, че при Крухляковка руснаците поддържат "ограничено присъствие" - а селото е югоизточно от Колесниковка т.е. не би трябвало да е така, ако информацията на "Рибар" е точна. Същият командир коментира, че на руснаците е дадена за задача да превземат село Купянск-Узловой (южно от Купянск, по поречието на река Оскол) до 1 ноември, но срокът е изместен до 1 януари, 2025 година.

Според украинския телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, боевете в самия град Курахово вече достигат централната част. Руските атаки са от изток – засега положението е руски атаки към центъра, отблъскване и нови атаки, като перспективата за Украйна не е благоприятна, става ясно от написаното в "Офицер+". Нова Илинка, която е част от административните граници на Община Курахово, е в руски ръце, твърди "Рибар".

Воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади знищують росіян при спробі перетнути річку Вовча для подальшого просування в районі міста Курахове,Донеччина pic.twitter.com/8fNhxZW3in — Мисливець за зорями (@small10space) November 19, 2024

В Покровското направление боевете остават най-вече при Юриевка, на няколко километра северозападно от Селидово, като има коментари в руски телеграм канали, че украинците извършват контраатаки.

My friends from the @aeronavty air reconnaissance unit, 35th Marine Brigade, want to share with you an exclusive video of a powerful air strike on a building occupied by Russians on the Pokrovsk front.



It is thanks to the work of air reconnaissance that makes it possible to… pic.twitter.com/6LsaZJSS9C — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 19, 2024

(КАРТА) В Торецк руската армия отново настъпва в центъра на града, като вече има украински оценки, че ситуацията се влошава.

За Курска област – нищо ново под слънцето, боеве в района на Новоивановка и Нижни Клин плюс Олговка и Кремяно. Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", съобщава за продължаващи с всича сила руски опити за напредък към град Суджа. Унищожени са 2 бронетранспортьора, 2 щурмови групи от общо 20 души и 2 бъгита, обобщава той. "Рибар" изобщо не обелва дума за това направление, втори пореден ден, след като обикновено пуска публикации специално за него (ВИДЕО, 18+). Говорителят на Пентагона Сабрина Сингх обаче заяви, че по американска оценка в Курска област вече има почти 11 000 севернокорейски войници.

