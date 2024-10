Младите украинци да тръгват на война: Съвети от САЩ предизвикаха язвителни отговори (ОБЗОР - ВИДЕО)

Да, американски политици са поставяли и поставят пред президента Володимир Зеленски въпроса с мобилизацията на по-млади мъже, на възраст 18-25 години. Президентът не променя позицията си за възрастта за мобилизация. Това потвърди Серхий Лещенко, съветник в администрацията на украинския президент в публикация в официалния си канал в Телеграм.

По думите на Лещенко, американските аргументи били, че само със западно оръжие Украйна няма да се справи, трябвала и жива сила, а за войната във Виетнам в САЩ мобилизирали и младежи на 18-19 години. Ситуацията в Украйна сега е такава, че трябва да има мобилизация във възрастовата група 18 – 25 години – такива "съвети" е получавал Зеленски от САЩ, съгласно написаното от Лещенко.

Новината за тези дискусии предизвика немалко реакции в социалните мрежи. Основен акцент в тях, специално към САЩ – първо ни дайте да ползваме американското оръжие без спънки (за удари по военни цели на Русия докъдето има обхват), после се грижете за армията. Доста гняв предизвика и казаното от Матю Милър, говорител на Държавния департамент на САЩ, който обясни как било "много притеснително", че севернокорейци се присъединяват към руската армия – ако се потвърди, че вече се формира специална отделна военна част с план да е от 3000 души. "САЩ изразяват безпокойство, чакаме съвети и молитви да дойдат в Киев", иронизират специализирани в следенето на войната украински профили в социалните мрежи: Русия е създала батальон със севернокорейци, те вече започнаха да бягат

По въпроса със западното оръжие естонският блогър WarTranslated препубликува видео (заради технически проблеми в социалната мрежа "Х" вградените видеа не излизат по нормалния начин и е необходимо да се кликне активния линк, започващ с думите "pic.twitter.com/ ... - очакваме проблемът да бъде решен), показващо удар с ракети ATACMS с касетъчни боеприпаси по руски военен полигон в Запорожка област. Блогърът обаче гарнира картината с коментар от руски военнопропаганден телеграм канал – че за щастие такива удари били ограничени заради западните забрани за руска територия и заради ограниченото количество ракети. Според колумниста на Forbes Дейвид Акс това е шести такъв украински удар за осем месеца:

The Ukrainian Armed Forces struck a training ground in the Zaporizhzhia region with an ATACMS cluster missile, where Russian military personnel were undergoing training.



Here's how the Russian channel "Military Informer" commented on the strike:

"The enemy is using a system… pic.twitter.com/u1YpUFhXcR — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 15, 2024

Повече социални придобивки – например по-ниски лихви по кредити, по-лесно закупуване на автомобили и т.н. - това е нещо, което може да се направи, за да се вдигне интересът към служба в украинската армия, смята украинският депутат Мария Йонова. В този ред на мисли, полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че все повече поляци били разочаровани как млади украинци живеели в петзвездни хотели в Полша и се радвали на социални придобивки. Полското издание Interia публикува думите му, като част от интервю с доста теми – конкретно по темата става въпрос за т.нар. Украински легион в Полша, като досега там се записали 300 души, а се чакало да са 5000 – 6000 души. Кампанията тепърва започна и в крайна сметка ще доведе до по-добри резултати, увери обаче Косиняк-Камиш. Същевременно полският министър увери, че Полша помага и ще помага на Украйна, но изрази и разочарование, че няма по-решителни действия по въпроса с Волинското клане от страна на Киев.

Foreign partners are pushing for a reduction in the conscription age, says Ukrainian Member of Parliament Mariya Ionova. She also emphasizes the need for motivational measures in mobilization, such as financial support, loans, or the import of cars. pic.twitter.com/6Ob6IviFFX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2024

Управление "на парче" на руската армия

Най-после руското военно министерство предложи да се разширят на критериите що е то ветеран от „специалната военна операция“ (СВО – всъщност войната в Украйна). Статутът на ветеран е първо условие да получиш съответните социални придобивки, а и заплащане, в Русия. Съгласно предложението, ветерани вече ще са и войници, които отговарят за "териториалната защита" и които се справят "с въоръжени провокации на границата" - това отговаря на ситуацията в Курска област. Явно засилващото се недоволство, че воюващите в Курска област руски войници всъщност не получават заплащането, което вземат колегите им, биещи се в Украйна, вече дава отражение.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща сериозно внимание на информацията за севернокорейската военна част в рамките на руската армия. Това е поредно доказателство, че Владимир Путин не иска и се страхува да решава проблемите си на бойното поле в Украйна с нова вътрешна мобилизация, частична или пълна, подчертават експертите на американския тръст.

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко повдига и въпроса какво ще иска Ким Чен Ун в замяна на помощта, която издирваният от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин иска. Според Коваленко, това ще са определени технологии – нищо чудно ядрени. Путин има нужда от всичко, смята украинският експерт и конкретно посочва къде КНДР може да помогне – с инженерни и артилерийски военни части, като и в двата вида войски Северна Корея би представлявала заплаха (Коваленко изчислява, че КНДР има 30 артилерийски бригади, 9 от които действат с ракетни системи за залпов огън), която не може да се пренебрегне, макар засега да няма сигурни публични данни такива севернокорейски части да са дошли на бойното поле в Украйна. Отделно, севернокорейска пехота за пушечно месо също може да е реалистичен вариант за подкрепа за армията на Путин от Ким Чен Ун, смята Коваленко. "Мащабът на надвисналата заплаха е много по-голям от това, което се случи в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век. Ако Западът продължи да игнорира нарастващата заплаха от тандема Путин – Ким Чен Ун, това ще доведе до много по-лоши последствия, които с всеки изминал ден стават все по-трудни за предотвратяване", предупреждава Коваленко.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Затвърждава се тенденцията за сериозни дневни промени в броя на бойните действия в Украйна, но без интензивността им да спада до по-значима граница. За денонощието на 15 октомври в Украйна е имало 171 бойни сблъсъка (без случващото се в Курска област), което е с 27 по-малко на дневна база. Увеличение обаче има както по отношение на хвърлените от руснаците авиационни бомби – над 130, след като два поредни дни бяха под 100, така и в артилерийските обстрели – над 4500, което обаче все още е под 5000. Редовно 5000 и повече снаряда бяха изстрелвани дневно от руснаците през септември, но имаше няколко успешни украински удара по големи руски оръжейни складове.

Кураховското направление остава най-горещо – 40 отбити руски пехотни атаки, като съгласно официалната сутрешна сводка на украинския генщаб руският натиск се запазва главно в посока Курахово, с боеве в районите на Григоровка и Новодимитровка, както и от юг през Цукурино към Селидово. В Покровското направление са спрени 26 руски пехотни атаки и украинският генщаб изрично подчертава, че най-голяма е концентрацията на руски военни части при Селидово. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке вече прогнозира с още по-черни краски, че Селидово ще падне скоро (такова мнение изразиха и украински военни експерти още през септември), защото украинската отбрана по фланговете не е така стабилна, както е осигуряваната фронтално от украинската бригада "Кара Дог" (КАРТА). Проблемите с координацията си остават, добавя в официалния си канал в Телеграм и украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", по отношение на Селидово, но визирайки това като принципен проблем за украинската армия.

A group of Russian "climbers" was spotted descending from a spoil tip near Mykhailivka, heading towards Selydove, but they quickly came under fire from FPV operators and artillery of the Assault Brigade "Lyut." pic.twitter.com/6KBhk36YMM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2024

На второ място по интензивност на бойните действия за 15 октомври обаче е Купянското направление – 28 руски пехотни атаки, а в съседното Лиманско направление е имало 16 руски пехотни атаки. Лека-полека руснаците приближават река Оскол – личи и от данните на украинския генщаб, защото има боеве в районите на Крухляковка, Петропавловка, Глушковка, Кучеровка. Популярният руски военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че руснаците са успели да заемат позиции в източните покрайнини на Крухляковка. В дневния обзор на ISW има препратки към геолокализирани кадри, показващи руски войници в югоизточните части на Колесниковка. Вчера беше наредена задължителна евакуация от град Купянск, тъй като руснаците наближават: Харковска област обяви задължителна евакуация в четири общини (ВИДЕО)

Извън тези направления, само в Харковското направление има двуцифрен брой руски пехотни атаки, 11 - в района на Вовчанск. В Торецкото направление са 9. Там боевете в центъра на града са жестоки, че буквално не остава камък върху камък, а руснаците вече опитват да напреднат и западно от село Ню Йорк - това е южният фланг на Торецк: Торецк: Поредният призрачен град, "освободен" от Русия (ВИДЕО)

(КАРТА) В Курска област има геолокализирани видеокадри, показващи руска атака с бронирана техника при Улянок, югоизточно от Суджа, както и много поразени руски бронирани машини:

Ulanok, Kursk Oblast

ru mechanized assault

AFU 61st Brigadehttps://t.co/FAOwrtaM9j pic.twitter.com/l2czaV3BMA — imi (m) (@moklasen) October 15, 2024

На фона на възторжените съобщения в руски военно-пропагандни канали как село Нови Път, до Весело (най-западното направление на боеве в Курска област за момента) било освободено, "Рибар" признава, че няма потвърждение – имало обаче боеве в северните покрайнини на населеното място. Каналът продължава да повтаря информацията, че руснаците се мъчат да хванат в обкръжение украински части при Любимовка, Кореневски район, както и при Руская Конопелка и Фанасеевка в района на Суджа. Чеченският генерал Апти Алаудинов вече обяви, че основната цел на руските части в Курска област е да се извършва обкръжение на украински части - а украинският телеграм канал "Офицер+" публикува информация, че има данни от украински военни, че севернокорейски войници вече се бият срещу украинските части в Курска област - вероятно севернокорейците са към частите с буряти, никой не ги пита какви са им паспортите, за да се удостовери, добавя украинският телеграм канал:

Kursk region. The enemy continues to storm the positions of our troops, and drones are helping to stop them.

103rd Brigade destroyed another Russian infantry fighting vehicle with a fat drone. With detonation. pic.twitter.com/IG1xT8GK3W — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 15, 2024

Раздвижване и в Белгородска област – боеве при Журавльовка. Появиха се кадри как руска атака с бронирана техника северно от населеното място бива брутално спряна от насрещен украински огън. След това излязоха и видеокадри на руски обстрел точно до Журавльовка, което подсказва минимум украинска атака в нов район, който досега беше считан за руско владение или дори укрепване на украински части там. Вероятно атаката е извършена в опит да се подкрепят руските позиции при Глубоко, след като там Липци така и не падна - това е спомагателното направление на втората руска офанзива в Харковска област във войната, която започна на 10 май, 2024 година и стигна до по-малко от 10 километра навътре в украинска територия. Журавльовка е на около 10 километра северно от Глубоко и Липци.

An attack by units of the Russian 79th Guards Motorized Rifle Brigade was repelled north of Zhuravlivka, Belgorod region. In total, 3 BMPs were destroyed. Some weeks ago, skirmishes in and around this border town were reported. pic.twitter.com/topXnngoSB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2024