Фарс с примери: Руската армия е като лош виц в опитите си да пречупи Украйна (ВИДЕО)

Когато става въпрос за фронта обаче, е абсолютно ясно, че решимостта на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин все още не намалява изобщо. Дали ожесточаването на руската реторика и пропаганда покрай конференцията в Швейцария е признак на отчаяние заради наближаващи сериозни проблеми в по-дългосрочен аспект или е сигнал, че Руската федерация има още много ресурси, които да пропилее в Украйна, едва ли някой може да каже със сигурност. Но че Русия вече хвърля все повече и повече, за да сломи Украйна, си личи много силно: Войниците са кът: В Русия дават милиони, но в рубли, за да си пушечно месо в Украйна

Втората армия в света: Колко още до точката на пречупване?

В най-горещото направление на фронта в Украйна в момента – Покровското (на запад от Авдеевка), руската армия вече ползва бронетранспортьори от 1960-та година! Има геолокализирани видеокадри (18+) как украинските дронове се справят с тези буквално антични машини в района на село Сокол – досега от фронта имаше немалко видеа за употреба на по-стари танкове от руснаците, дори Т-34, но не и толкова стари бронетранспортьори. Причината да се прибегне до това е ясна – липса на по-модерна техника в конкретния случай. А украинският генщаб отчита цели 40 руски пехотни атаки в Покровското направление на 16 юни – най-високият брой от началото на месеца, като 32 са отблъснати, за 8 още не е ясно какъв е крайният резултат. Най-жестоките боеве са при Новоалександровка, Сокол (южния фланг на Новоалександровка), Калиново (северния фланг), Новоселовка Перша (западно от Семьоновка), като руски военни канали в Телеграм са категорични, че Сокол е вече в руски ръце – не и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, който твърди, че още има боеве в селото:

На този фон в социалните мрежи се завъртя и видео, с което се твърди, че освен мотори и мотоциклети (много видеа от различни участъци на фронта го потвърдиха), руската армия вече вкарва в употреба такива превозни средства като селскостопански тракторчета. Автентичността на това видео специално обаче не е потвърдена – възможно е да става въпрос за подигравка. Със сигурност обаче звучи като истинска подигравка фактът, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, прави анализ на официално съобщение на руското военно министерство как руската армия превзела село (Загорно) с население от 14 души към 2001 година в Запорожка област и то не сега, а вероятно още през месец май. Друга подигравка – руският пропаганден военен канал "Двама майори" разказва как група от руски войници, които обаче не знаели добре руски език (неясно дали са чужденци или от дълбоката провинция на Руската федерация), били тежко ранени (откъснати ръце), защото се втурнали да пипат свален украински дрон, а той имал експлозиви, които били настроени да се взривят не веднага. Другарите им се опитали да ги предупредят, но заради езиковата бариера не успели. Има много такива случаи, пише в публикацията (СНИМКИ):

Естонският блогър WarTranslated препубликува публикация от един от многобройните руски военни канали в Телеграм, в която има сериоя от оплаквания как в Херсонска област пиянството сред руските военни се превръща в епидемия. Именно там, от септември насам украинците направиха малко предмостие в село Кринки – на 30 километра североизточно от град Херсон, на източния бряг на река Днепър, а руснаците така и не можаха да го ликвидират. "Когато твоята част я пратят да щурмува Кринки, е ясно, че си обречен на смърт – и никой не се спира до само 100 грама", пише в руската публикация, като в нея се подчертава, че това води до смърт не само заради самия алкохол, но и заради това, че пияни войници действат с оръжие при военни операции.

При всичко това, руският пропагандист и "телевизионна звезда" Владимир Соловьов не спира да бълва отрова – той поиска отговор защо не бъде взривен Киевският язовир. Така ръководителят на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна генерал Кирило Буданов щял да почне да мисли за Киев, а не за Кримския мост, аргументира се Соловьов, според когото украинците не оценявали колко благородно руснаците "щадели" Киев:

Russian propagandist calls for blowing up the Kyiv dam and flooding the Ukrainian capital



Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Плавно повишение на интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генщаб – 104 бойни сбкъсъка на 16 юни спрямо 91 ден преди това.

В Харковска област украинският генщаб отчита само 5 руски пехотни атаки, във Вовчанск, но за 2 още не е ясно какъв е изходът. Много шум се вдига какво се случва във Вовчанск (Волчанск на руски език) – основната непосредствена цел на руснаците при новата им офанзива в Харковска област. Вчера популярният украински телеграм канал Deep State направи обобщение какво става в Агрегатния завод на града, който се намира в северозападната част на Вовчанск. Накратко – според тази информация, още на 1 юни украинската армия е успяла да постави под прицел подстъпите към завода и това е принудило руснаците да доставят храна и вода с дронове. На 6 и 8 юни е имало опити на малки руски щурмови групи да стигнат до завода, в който руснаците имат позиции от почти месец насам, но са дадени сериозни жертви. Между 13-14 юни обаче лек многоцелеви бронетранспортьор с боеприпаси и подкрепления успява да стигне до руските позиции в завода. Украинците постоянно обстрелват и притискат руската армия в завода:

Иначе политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке счита, че в централната северна част на Вовчанск украинците лека-полека успяват да заемат нови и нови позиции, като си връщат първоначално овладени територии от руската армия:

Рьопке коментира и друго видео, отново от този район, който показва руски бомбардировки на места, които до този момент бяха считани за руско владение – сигурен знак, че вече не е така. Говорителят на украинската армия за Харковска област Юрий Повх коментира, че руското командване опитва да изтегли части от 25-та мотострелкова бригада и 83-та бригада на руските ВВС от Харковска област заради големите им загуби – те се нуждаят от преокомплектоване, а 138-ма мотострелкова бригада сега е основна ударна сила за руснаците в Харковска област:

Отделно германският анализатор обръща внимание на силни украински окопни позиции на 15 километра западно от Вовчанск (натам е руското спомагателно направление до Липци) – явно с цел да не могат руснаците да съединят двете направления в една голяма зона. Украински източници обаче коментират, че това не са новоизградени позиции т.е. не са от послендия месец. Има и данни, че украинската армия вече има позиции в северозападната част на Глубоко - селото е една от позициите на руснаците, откъдето те се надяваха да превземат Липци (КАРТА):

Във връзка с Харковска област, по-малко напрежение на 16 юни е имало в Купянското направление – само 4 руски пехотни атаки, като при Синковка още има боеве. Но в Лиманското направление е имало 10 руски пехотни атаки и дотук само 4 отбити, специално при Невско украинският генщаб описва ситуацията като интензивна.

Други направления с по-сериозен руски натиск са Кураховското и от юг, с поглед към Угледар, участъкът на фронта "Времеевски" - с общо 21 руски пехотни атаки (10 и 11 съответно). В Кураховското направление Красногоровка някак удържа, но точно там изходът от новите руски атаки не е ясен – отбити са 4, при Григоровка, Парасковиевка и в района на Константиновка. "Рибар" пише в дневния си обзор, че руснаците вече са преодолели Григоровка (тези руски твърдения са от края на миналата седмица) и са в покрайнините на Максимиляновка, а при Парасковиевка украинците имали позиции само в западните покрайнини. При "Времеевски" са спрени 10 руски пехотни атаки, гласи официалната украинска информация.

В Краматорското направление, при Часов Яр, е относително спокойно – само 3 руски пехотни атаки и то по линията Ивановско – Андреевка (5-10 километра югозападно от Бахмут, това е южният фланг на Часов Яр). В този район времето е доста лошо и пречи на боевете – същото е положението в Южна Украйна, има интензивни валежи. Въпреки това, геолокализирани видеокадри (18+) показват как украинците организират истински лов с дронове на руски войници, които са успели да влязат в "Канал" - най-източното предградие на Часов Яр.

