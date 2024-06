Мир в Украйна: Няма да го бъде чрез окупация (ВИДЕО)

Финалният вариант на текста ще се обсъжда днес. Проектът, видян от Reuters, е с дата 13 юни, посочва БТА. На срещата не присъстват Русия и Китай, но там са представители на 92 държави от цял свят, включително Саудитска Арабия, Индия и Бразилия - бразилците са в качеството на наблюдатели. Индия и Бразилия са фундаментална част от БРИКС.

По време на вчерашния ден, редица лидери казаха силни думи, но тези на президента на Молдова Мая Санду резонираха: "Мирът не е капитулация пред агресора. Окупацията на части или цели държави не е мир и никога не може да е основа за мир. Вярва ли някой, на тази маса, че ако предаде част от държавата си, това ще доведе до истински, траен мир". Посланието на Санду е особено силно предвид явната руска хибридна война, на която нейната страна е жертва: Евразийска система за сигурност: Русия преследва имперски интереси в Украйна, Молдова и Армения

Доста по-краен, но и болезнено откровен беше Михал Камински, зам.-председател на Сената на полския парламент. "Съжалявам да го кажа, но Запада сме идиоти. Повтаряме едни и същи грешки по отношение на Русия, но очакваме различни резултати. Това няма да се случи. Ако им подадете ръка, ще ви изядат. Ще ви изядат. Такава им е природата":

