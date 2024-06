Войниците са кът: В Русия дават милиони, но в рубли, за да си пушечно месо в Украйна

Съгласно официалното съобщение на Темрезов в канала му в Телеграм, парите ще се дават от властите на Карачаево-Черкезия - отделно от руския държавен бюджет еднократната премия е 195 000 рубли (2145 долара). Карачаево-Черкезия попада в зоната на Северния военен окръг на Руската федерация.

Независимият руски информационен телеграм канал SOTA, който вече попадна под ударите на руското законодателство за "чуждестранни агенти", отбелязва, че рекордът е факт, след като в началото на войната в Украйна еднократната премия от този регион беше 13 пъти по-ниска - 100 000 рубли (1100 долара). На второ място в момента в Руската федерация по този показател е Санкт Петербург - 1 100 000 рубли еднократно (12 100 долара), ако се запишеш за войник в руската армия, а в Краснодарски край властите дават 1 000 000 рубли (11 долара).

Поредно доказателство каква цена всъщност плащаш, ако решиш да тръгнеш да угаждаш на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин публикува руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

На фона на руската пропаганда какви герои са участниците в "специалната военна операция" (СВО - гнусното име, което режимът на Путин налага за войната в Украйна), поредно видео с руски войници излезе в Телеграм. В него няколко руски войници търсят помощ от руската прокуратура - защото са били подмамени да преминат медицински преглед в Ростов и след това принудително изпратени в щурмова рота в Украйна. Те твърдят, че въпреки наличието на здравословни състояние, които би трябвало да ги освободят от служба, са били отведени на предната линия. Мъжете описват условията като нечовешки - поредно видео, в което руски войници говорят, че командване ги ползва само за пушечно месо, а отношението е отвратително. Войниците твърдят, че са от различни региони на Руската федерация и обявяват пълните си имена.

