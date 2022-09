Фестивалът Томатина се завърна в Испания (СНИМКИ)

Тази година участниците наваксват с празнуването. В град Буньол бяха раздадени 130 тона домати. Според организаторите около 15 000 души са участвали във веселите уличните битки.

31st Aug 2022: AdaRealm celebrates La Tomatina (Spain 🇪🇸 ) 🍅😎



La Tomatina, a tomato-throwing festival hosted each year in Buñol, Spain



Pelt a tomato at anyone you want! Cheers to everyone celebrating !!!! #AdaRealm #DayInTheRealm pic.twitter.com/MMcjn1rm49