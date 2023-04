Финландия проведе първото си учение като част от НАТО (СНИМКА)

Германският кораб FGS Mecklenburg-Vorpommern и португалската фрегата NRP Bartolomeu Dias ще останат на котва в Хелзинки до неделя, съобщиха от финландските военноморски сили.

Преди да акостират в Хелзинки, корабите взеха участие в учение, организирано от Финландския крайбрежен флот във Финския залив, заедно с три финландски кораба.

Военноморските сили заявиха, че това е "първият път", в който Финландия и крайбрежният флот провеждат учение след присъединяването си към НАТО.

