Руснаците вият: Не можем да се справим със 70 украинци при Антоновския мост (ВИДЕА)

Всичко това е потвърдено от руските "Телеграм" канали, включително от "Рибар" сутринта на 1 юли. Там информацията гласи, че руските сили използват ракетни установки "Искандер", за да ударят Антоновския мост.

Появи се и видео, което показва, че част от моста на левия бряг, където са се окопали украинските войски, се е срутила. Руските сили обаче твърдят, че украинското присъствие остава непроменено.

A part of the Antonivskyi bridge on the left bank where Ukrainian troops were dug in has collapsed. Russian forces say that the Ukrainian presence remains unchanged pic.twitter.com/Totnffj9a2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2023

На този акцент от украинската контраофанзива набляга в днешния си анализ и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Руските окупатори не могат да изтласкат вече окопалите се украински войски изпод Антоновския мост, пишат анализаторите и се позовават на "воя" на военните кореспонденти на Русия, които твърдят, че силите на Москва вече няколко седмици водят неуспешни сражения с уж 70 украински военни.

Според експертите - по време на контраофанзивата Въоръжените сили на Украйна са успели да напреднат до левия бряг на Днепър в Херсонска област. В същото време руските войски са се опитали да отблъснат украинските атаки и са разположили огнехвъргачна система "Солнцепек".

Преди деокупацията на Херсон украинските войски редовно атакуваха Антоновския мост, който свързва десния и левия бряг на региона и е основният логистичен маршрут за южната групировка на руснаците.

Продължават и битките при град Олешки, който се намира много близо до Херсон.

A burning Russian Tigr armored vehicle near Oleshky. pic.twitter.com/fiFM3hK7kQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2023

На 30 юни украинските сили са провели контраофанзивни операции в поне три сектора на фронтовата линия. Украинският генерален щаб съобщи, че са продължили настъпателните операции по направленията Мелитопол (Западна Запорожка област) и Бердянск (Източна Запорожка област). Добавя се, че украинските сили са постигнали частичен успех по линията Левадно-Приютно на административната граница на Донецка и Запорожка област, както и по линията Мала Токмачка-Очеретувате в Западна Запорожка област.

Съобщава се, че украинските сили също така са укрепили новодостигнатите линии по направлението северно от Бахмут и продължават да оказват натиск по фланговете на Бахмут. Заместник-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр съобщи, че украинците уверено напредват по фланговете на Бахмут и че руските сили са прехвърлили голям брой войници в района. Маляр добави, че има напредък с различен успех в Южна Украйна, като в някои дни силите на страната напредват с един километър, а в други - с по-малко.

A Russian T-90 "Breakthrough" tank was destroyed in the southern direction. This is considered to be the most advanced Russian tank right now. pic.twitter.com/G9wPesKwEr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2023

Някои руски източници също така твърдят, че украинските сили са контраатакували в района на Кремена в Луганска област и на фронтовата линия Донецк - Авдеевка.

Leopard 2A6 operating in the Zaporizhzia direction firing highly explosive shells at Russian trenches. pic.twitter.com/2x7WNDH5PV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2023

Русия продължава да фокусира основните си усилия върху Лиманското, Бахмутското и Мариинското направление, продължават тежките битки. През деня имаше 22 бойни сблъсъка, съобщи тази сутрин Генералният щаб на украинската армия.

The battle for the ruins of Mar’inka continue. Not a single house stands anymore, all civilians have left. pic.twitter.com/L0puUPEeG8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2023

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, пише, че ВСУ напредват на дълбочина до 1,5 км и ширина до 6 км край Работине, т.е. направлението към Бердянск, Запорожка област. ОЩЕ: Украинската армия: Ударихме руски щаб и склад за гориво в Бердянск (ВИДЕО)

Украинските сили напредват към Приютно - откъм Левадно, в Донецка област. ВСУ заемат нови позиции и по магистрала M04 в същата област. Освен това са напреднали близо до Клещеевка и по протежение на път M03 северно от Бахмут, гласи информацията на Пегов.

"Рибар" потвърждава, че частите на Въоръжените сили на Украйна продължават да атакуват по фланговете на Бахмут, включително в районите на Берховка, Клещеевка и Курдюмовка. "Руските войски уверено удържат линията, унищожавайки техниката и живата сила на противника", гласи съобщението в този канал.

Добавя се, че в посока Запорожие украинските части тестват руската отбрана, действайки в малки пехотни групи. Ситуацията в районите край Орехов обаче оставала "стабилна и под контрол". Оттам украинците напредват към окупирания Токмак, а още на юг са Мелитопол и Бердянск.

Междувременно стана ясно, че директорът на ЦРУ Уилям Бърнс е посетил Киев тайно през юни. Украински официални лица са му разказали за плановете си да започнат преговори с Русия до края на годината, но след като бъдат върнати окупираните територии. Това съобщава "Вашингтон пост", цитирайки американски служители. Малко преди опита за бунт на Евгений Пригожин директорът на ЦРУ се е срещнал с Володимир Зеленски и ръководителите на украинското разузнаване.

Бърнс се е обадил и на ръководителя на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин, пише "Ройтерс", цитирайки американски медии. Целта му е била да увери Кремъл, че САЩ нямат нищо общо с бунта на частната военна компания "Вагнер".

