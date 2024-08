Генерал на Кадиров: Няма драма, украинците превзеха няколко населени места, Бог ни обича (ВИДЕО)

"Нищо трагично не е станало. Да, противникът влезе в граничната територия, превзе няколко населени места – опитва да напредне“. Така чеченският генерал Апти Алаудинов, командващ чеченския отряд "Ахмат", "докладва" пред камера какво става в Курска област. Същият този Алаудинов, едно от лицата от кохортата на Рамзан Кадиров, успокояваше как украинците нямало да стигнат до Курската АЕЦ: Чеченски генерал "успокоява": Украинците няма да пленят Курската АЕЦ

"Да даде Бог, тези (украински) сили ще бъдат унищожени – тези, които вярват в Бог, не се съмняват. Казвам ви, че тези дни са последните в техния живот. Сражяваме се мъжествено – да, има загуби, има пленени, ситуацията е "горе-долу". Не виждам нищо критично – Бог ни обича и няма да ни изостави никога", продължи Алаудинов, без да уточнява Аллах ли моли или не до края на интервюто, когато вече казва, че "Бог е един, Аллах-у-Акбар".

Оттам насетне Алаудинов продължава с "успокоенията" - в Донбас Русия имала "четири региона". Руската федерация не контролира и до днес изцяло нито Донецка, нито Луганска, нито Запорожка, нито Херсонска област, като най-близо е да превземе Луганска област – на 95%, чак 2,5 години след старта на пълномащабната война, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Още: Руснаците се паникьосват: Има украинци на 30 км от Курската АЕЦ (ВИДЕО)

"Akhmat units defending the Russian-Ukrainian border in the Kursk region failed to prevent the advance of the AFU as the Ukrainian military passed by the strongholds of our special unit, Apti Alaudinov, commander of the Akhmat Special Units," said.



🙃😅 pic.twitter.com/Z0qS3JzXtT