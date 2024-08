Чеченски генерал "успокоява": Украинците няма да пленят Курската АЕЦ

Действията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област са обречени, украинската армия няма ресурс сили да плени Курската АЕЦ (при град Курчатов). Това заяви Апти Алаудинов, един от генералите на чеченския лидер Рамзан Кадиров и командващ чеченския отряд "Ахмат", цитиран от ТАСС в кратък материал: От "отблъскваме украинската атака" до "чеченците бягат, ВСУ пробиват": Курска област сега (ВИДЕО)

Град Курчатов, където се намира АЕЦ-а, е на 91 км от град Суджа, който сега може да бъде превзет от украинците, и 59 километра по права линия.

Според Алаудинов, украинската операция в Курска област била решение на украинския президент Володимир Зеленски да изхаби и последните си ресурси, за да опита "поне по някакъв начин да се пазари за нещо". Той говори пред вероятно най-известното пропагандно оръжие на Кремъл Владимир Соловьов.

С украинския пробив в Курска област вече има шеги в социалните мрежи, че украинската армия се готви да плени Курската АЕЦ и да я размени за Запорожката. Най-голямата АЕЦ в Европа – АЕЦ Запорожие, е под руска окупация от март, 2022 година насам.

Ukrainian DRG groups are actively operating in the Kursk region according to Russian sources. They move in groups of 4-5, covertly destroying Russian equipment. pic.twitter.com/JtDo9bFhOq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2024

Междувременно, в руски военно-пропагандни канали се появи информация, че украинците са пленили газовата разпределителна станция при Суджа. Това е входната точка за внос на руски газ в Европа през Украйна. Официално потвърждение на тази информация няма:

❗️ Russian Z-channels report that the AFU has taken control of the Suja gas metering station in Kursk Region



This station is an important border facility for the transportation of Russian gas to Europe.



There is no official confirmation of this information yet. pic.twitter.com/RkmAC8XWcs — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2024

Путин свика Съвета за сигурност на Руската федерация

Издирваният от Международния наказателн съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обяви, че случващото се в Курска област е "мащабна провокация" на Украйна. С често поемане на въздух, руският диктатор заговори как украинците стреляли безразборно по граждански цели с различни оръжия.

