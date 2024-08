Германия каза какви оръжия ще даде на Украйна до края на 2024 г., САЩ с още пакети в близките дни

Германия планира да предостави още военна помощ на Украйна до декември 2024 г., а дългосрочният пакет бе обявен от Бундесвера на 15 август.

Преди малко повече от месец стана ясно, че Германия е останала само с 200 хиляди евро за оръжия за Украйна през 2024 г.

Междувременно говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом на САЩ Джон Кърби заяви в ефира на MSNBC, че Съединените щати ще предоставят нови пакети военна помощ на Украйна през следващите дни. Засега повече детайли не са известни.

Коментарите на Кърби дойдоха, след като украинският министър на отбраната Рустем Умеров разговаря с американския си колега Лойд Остин за ситуацията на бойното поле и отбранителните нужди на Украйна, съобщава Reuters. Умеров нарече разговора с ръководителя на Пентагона „продуктивен“. Според украинския министър на отбраната - Остин „подробно се е информирал за настоящата ситуация на фронта и за нуждите на отбранителните сили на Украйна.

