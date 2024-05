Германски екоактивисти нападнаха фабриката на Tesla край Берлин (ВИДЕО

Регионалната телевизия RBB съобщи, че няколкостотин души са тичали към съоръжението на Tesla, като много хора са били с маски и са облечени в черно. Органите на реда са докарали водни оръдия и бронирана машина, които обаче не са били използвани.

JUST IN: 🇩🇪 Environmental activists storm Tesla's Giga-factory near Berlin, Germany and halt production.



No company has done more to move the automotive industry away from burning fossil fuels.



Activists: Nooooo, not like that! 🧐 pic.twitter.com/rpHilPoKSH