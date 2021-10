Голям пожар унищожи Железния мост в Рим (ВИДЕО)

Жертви няма благодарение на своевременната намеса на пожарникарите. Мостът ще остане неизползваем за неопределено време, защото експерти ще проверяват дали има опасност от цялостно срутване.

The tragic moment when Rome’s “Ponte di Ferro” or “iron bridge” broke apart in flames early this morning. Built in 1860s, it was iconic. Luckily no injuries. It’s thought gas canisters in shacks beneath could be to blame but could also be electric cables. pic.twitter.com/GWbMpvhznU